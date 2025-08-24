به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

فولاد هرمزگان - پارس جنوبی بوشهر

داوران: جواد فلاحی، مهدی قربانفکر، احسان اسدی، علی احمدی ناظر: حمید مقدم متین

مقاومت گلساپوش یزد - چادرملو اردکان

داوران: ابراهیم کرد، مرتضی اکبری، علی اکبر زارعی مقدم، رسول سلیمی ناظر: ابوالفضل علیزاده

هدف سمنان - ملوان بندرانزلی

داوران: حسام عرب، مجید رحیمی خو، علیرضا شکی، حامد محمدی‌فر ناظر: حسین بهزادی‌فر

شاهین خزر رودسر - شهرداری بندرعباس

داوران: سید شهاب احمدی، حسین لشگری، حامد خالقی، مرتضی حیدری، ناظر: رضا ابراهیمی