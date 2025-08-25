به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه خبر، از الزامات حفظ و تقویت وحدت ملی گفت و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: با توجه به اینکه بخش مهمی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ تحمیلی دوم بود و از این اتفاقی که افتاد نکات بسیار مهمی را اشاره و ایراد فرمودند اگر موافق هستید در ابتدا تحلیل کلی را از جناب عالی بشنویم راجع به آنچه که اتفاق افتاده در آن ۱۲ روز و بعد بپردازیم به تبیین صحبت‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب؟

ابوترابی فرد: بنده بر این باور هستم که رویداد مهم دفاع مقدس ۱۲ روزه، مهمترین رویداد در تاریخ سیاسی ایران و منطقه می‌شود محاسبه کرد با آثار و دستاورد‌های بسیار استثنایی برای ملت ایران ملل مسلمان منطقه آزادی‌خواهان جهان و دستاورد‌های و یا به عبارتی نتایج پشیمان کننده برای غرب و آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی. اولاً این حادثه مهم نظامی سیاسی نشان داد آمریکا و زیاده خواهان غرب به کمتر از فروپاشی اقتدار ملت ایران و تجزیه کشور راضی نیستند و آنها وجود یک قدرت را در منطقه به طور کلی برنمی‌تابند. شاید حوادث گذشته تاریخی ایران هم موید همین باشد. اینکه حکومت مردمی مرحوم دکتر مصدق را تحمل نکردند برای همین بود که او را آغازی می‌دیدند برای حضور ملت ایران در عرصه مدیریت سیاسی کشور و این حضور را در مسیر خلق قدرت ارزیابی می‌کردند و چون این قدرت را بر نمی‌تابند از همه ابزار و امکاناتشان برای اینکه این قدرت مورد تهدید قرار دهند استفاده می‌کنند. واقعاً این تهاجم نظامی و شهادت فرماندهان بزرگ ملت و تهدید منافع ملی ایران این پیام را با خودش داشت در مقابل یک اتفاق بزرگ و رویداد مهم در ایران شکل گرفت که گمان می‌کنم همه تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران نظامی، صاحب نظران در حوزه اجتماعی را به شدت در تفکر فرو برد که این چه حادثه‌ای بود. اولاً شما مقابل پیشرفته‌ترین دانش و فناوری و تکنولوژی نظامی و اطلاعاتی قرار گرفتید و در این نبرد فناورانه، در این نبرد تکنولوژی پیشرفته غرب و تکنولوژی و دانش بومی ایران بدون تردید این قدرت نظامی برتر ایران بود که توانست مدیریت صحنه را در دست بگیرد و با در دست گرفتن مدیریت صحنه دشمن را وادار کند از همه مواضعش عقب بنشیند و رسماً تقاضای آتش بس داشته باشد و آتشش را یک طرفه خاموش کند. این صحنه واقعاً عجیب و استثنایی است بالاخره آنها با همه توان و قدرت حضور پیدا کردند هواپیما‌ها، جنگ‌افزار‌ها، موشک‌ها و همه ظرفیت‌های اطلاعاتی منطقه و فرامنطقه‌ای را در اختیار گرفتند. ناتو با همه قدرت در کنار آنها بود و در این صحنه ایران توانست با موشک باران سرزمین‌های اشغالی و پایگاه آمریکا در منطقه راه را برای تسلیم شدن غرب در برابر اراده ملت ایران هموار کند. نکته دومی که در این حادثه اتفاق افتاد و به نظرم جهان را شگفت زده کرده اینکه همه ملت ایران در کنار نظام اسلامی با قدرت و بدون نگرانی و اضطراب و با امید و نشاط حضور پیدا کردند. همه آمدند هنرمندان، سیاستمداران، صاحبان حرفه، صاحبان دانش، نخبگان سیاسی، نخبگان علمی آحاد مردم واقعاً حضور بی‌سابقه و تحسین برانگیز که عالی‌ترین سطح وحدت ملی و انسجام اجتماعی را در ایران در برابر خطر مهم به نمایش گذاشتند و بنده فکر می‌کنم شکل‌گیری این سطح استثنایی از وحدت و انسجام به علل مختلفی برمی‌گردد. اول ظرفیت ملت ایران، ایران با این تاریخ، با این ظرفیت استثنایی علمی، اجتماعی ظرفیت خودش را به نمایش گذاشت، اما در کنار این حقیقت که در طول تاریخ بوده ولی با اینکه این ظرفیت بود ما در دوره قاجار دو شکست بزرگی از روسیه تجربه کردیم. با اینکه این ظرفیت بود در سال ۱۳۲۰ ایران را اشغال کردند در کنار این ظرفیت اعتماد ملت ایران به حاکمیت بود. آنها این اعتماد را داشتند که حاکمیت قدرت دفاع از ملت ایران و سرزمین را دارد و این تجربه دفاع ۱۲ روزه ثابت کرد اعتماد آنها اعتماد مبتنی بر دانش و عقلانیت و خرد و اطلاعات درست به دست آمده در طول چهار دهه بوده این زمینه عالی‌ترین سطح پیوند بین ملت و دولت رقم زده که به گمانم دستاورد بسیار بزرگی است و ملت ایران این حقیقت را هم به عنوان مهم‌ترین ستون اقتدار کشور یافتند که رمز پایداری این ستون، ستون رهبری بود. ستونی که اولاً در طول سه دهه گذشته بعد از دفاع مقدس قدرت دفاعی و ظرفیت انسجام ملی را در کشور فراهم آوردند تا راه را برای خلق این حماسه بزرگ هموار کند و در طول دفاع ۱۲ روزه تا امروز هم در سایه وحدت ملی و انسجام استثنایی قوای سه گانه بنده به عنوان خبر عرض می‌کنم اطلاع دارم ما امروز در قوای سه گانه یکی از بالاترین سطوح وحدت و انسجام را داریم و اجازه دهید. اینجا هم عرض کنم نقش محوری را در خلق این وحدت و انسجام شخص رئیس جمهور دارد. به علت صداقت، شفافیت و اعتمادی که رهبری نظام به او دارند و به علت تواضع و فروتنی و ادبی که برای خلق این وحدت در دستور کارشان دارند که امروز هم رهبری معظم در بیاناتشان به او اشاره فرمودند. لذا در سایه هماهنگی و همراهی و وفاق دستگاه قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی و نهاد قضایی و همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیرو‌های مسلح. امروز با اطلاع عرض می‌کنم بالاترین سطح وحدت بین دیپلماسی و میدان وجود دارد. اجازه دهید اینجا کمیته‌ای که رهبری معظم انقلاب تعریف کردند که دستگاه سیاست خارجی کشور حرکت خودش را بر اساس نقشه راه این کمیته تعریف کند و ادامه دهد. فرماندهان و نیرو‌های مقتدر آفریننده قدرت در میدان در کنار مردان سیاست در این کمیته نقش برجسته‌ای دارند و لذا علاوه بر وحدت و انسجام بین قوای سیاسی کشور بین قوای سه گانه کشور شاهد عالی‌ترین سطح وحدت و انسجام بین میدان و نیرو‌های نظامی اطلاعاتی کشور و دیپلماسی و مدیریت سیاسی کشور هستیم که امیدوارم این وحدت و انسجام در سطوح بالاتر نقش برتری را در خلق قدرت برای ملت ایران ایفا کند.

سوال: رهبری اشاره کردند به اتحاد مقدس. چقدر ظرفیت صیانت از این اتحاد را داریم و هر دستگاهی، هر فردی در هر جایگاهی چه وظیفه‌ای دارد که بتواند این سرمایه اجتماعی شکل گرفته را حفظ کند. همچنان این یک مقدار به نظرم چالش برانگیز است. یعنی یک مقدار ما در این حوزه در حفظ دستاورد‌ها یک مقدار به ویژه در حوزه وحدت و انسجام شاید دچار مشکل باشیم. چقدر می‌توانیم این را حفظ کنیم و چه کار باید کنیم برای حفظش؟

ابوترابی فرد: نکته‌ای که به گمان حقیر بسیار نقش برجسته‌ای دارد در خلق این وحدت، آزادی سیاسی است که در کشور وجود دارد. این را باید بدانیم اگر ما جامعه بسته و فضای آزاد سیاسی نداشتیم قطعاً این وحدت شکل نمی‌گرفت. فضای باز سیاسی همان گونه که بستر این قدرت را خلق و راه را برای آفرینش این سطح از وحدت اجتماعی فراهم کرد. همانطور زمینه یک سری طرح چالش‌ها را هم فراهم می‌آورد. ممکن است سخنی باشد خلاف سلیقه من قلمی زده شود، با نگاه من هماهنگ نباشد، باید با سعه صدر برخورد کرد. باید با ادبیات مبتنی بر عقلانیت و دانش و اخلاق با هم گفت‌ و‌ گو کنیم. هرگز نمی‌شود با پرخاش راه را برای پیروزی حق بر باطل هموار کرد. با برهان، با استدلال. یعنی اگر بحث اخلاقی است باید آن بحث اخلاقی و موضع هم با بهترین ادبیات که بنده فکر می‌کنم قرآن کریم این ادبیات را بیان کرده اند. قرآن مجید به حضرت موسی (ع) می‌فرمایند شما می‌روید برای هدایت فرعون برای دستگیری از فرعون، شما فرعون را ببینید فرعون نماد همه جنایت‌ها است. واقعاً بنده گاهی فکر می‌کنم این دستان فرعون تا آرنج به خون کودکان و اطفال شیرخوار آلوده بود. این جنایتکار را حضرت موسی (ع) می‌خواست باهاش صحبت کند. خدای متعال می‌فرمایند: اولاً با او باید صحبت کنید بعد با او که می‌خواهید صحبت کنید باید با استدلال صحبت کنید و باید استدلال تو هم مبتنی باشد بر لحن و بیان بسیار نرم و اثرگذار نه بیانی که دعوا خلق کند. این ادبیات قرآن کریم است. در میان خودمان با هم باید چگونه صحبت کنیم؟ اگر دیدگاه‌ها و نظرات یکدیگر را نقد کنیم نقد مبتنی بر علم آن هم با مبانی درست و آراسته به اخلاق یعنی مباحثه هم که می‌کنیم آن بهترین مباحثه باشد. این روش قرآن مجید است. اصلاً این ادبیاتی است که این قدرت را امروز خلق کرده. اگر این ادبیات تار و پود شخصیت رهبر معظم انقلاب را پر نکرده بود این قدرت خلق نمی‌شد. باید این ادبیات را در همه سطوح تجربه کنیم. البته اینجا باید این را هم عرض کنم وقتی بنده سخنی می‌گویم قلمی می‌زنم باید رعایت کنم. باید اگر این سرمایه عظیم اجتماعی را به عنوان مهم‌ترین سرمایه برای اقتدار ملی می‌دانم باید مراقب باشم قلمم، سخنم، کلامم، زمینه آسیب این وحدت را فراهم نکند. این باید به عنوان دستورالعمل اول مورد توجه همه صاحب نظران، صاحبان فکر، صاحبان قلم، صاحبان تریبون قرار گیرد. در این فضا می‌توانیم این وحدت و انسجام ملی را استحکام بخشیم. ما نظامی هستیم که بر مبانی و اصول صحیحی استوار است. به فرمایش رهبر معظم انقلاب این مبانی را تقویت کنیم. این مبانی را اصلاح کنیم و استحکام بخشیم با سخنمان و قلممان و کلاممان به این مبانی آسیب نزنیم. ما الان در میدان جنگ با این قدرت‌های زیاده طلب و خشن و بی‌ترحم قرار داریم. در این میدان جنگ باید این وحدت و انسجام را در عالی‌ترین سطح حفظ و حراست کنیم.

سوال: و الان دشمن فهمیده که از راه نظامی خیلی توفیقی ندارد و بنابراین به دنبال ایجاد رخنه در همین اتحاد است؟

ابوترابی فرد: قطعاً همینطور است. تجربه دفاع ۱۲ روزه که سال‌ها باید در اطراف این جنگ صاحبان فکر و مراکز علمی و نظامی مقالاتی را بنویسند که ایران در برابر همه دنیای غرب تنها بر روی پای استوار خودش و با تکیه بر ملت خودش ایستاد و پیروز شد و پیروزی بزرگی را خلق کرد، این ظرفیت عظیم را دشمن از کنارش راحت نمی‌گذرد. این سرمایه عظیم بزرگ که این قدرت استثنایی را خلق کرده و ایران را در منظر و نگاه ملل منطقه ملل جهان قدرت‌های جهان در سطح دیگری از قدرت قرار داده از کنار او قطعاً راحت نمی‌گذرند. باید این سرمایه را حفظ کنیم. به گمانم حتماً باید در سه حوزه متمرکز باشیم. اولاً باید این سرمایه اجتماعی را صاحبان فکر صاحبان قلم و نخبگان سیاسی و نخبگان اقتصادی حفظ کنند مردم باید مراقب باشند و رصد کنند. مردم اگر می‌خواهند مقتدر باشند باید وحدت داشته باشند. مردم اگر می‌خواهند امنیت داشته باشند باید وحدت داشته باشند. مردم اگر می‌خواهند از مشکلات سیاسی و اقتصادی با قدرت عبور کنند باید وحدت داشته باشند باید این سرمایه را گرامی بداریم، اما در کنار او باید صاحبان قدرت در صحنه مدیریت کشور از همه ظرفیت کشور برای حفظ و افزایش قدرت بازدارنده دفاعی کشور بهره گیرند. این آیه شریفه که همه معارف و همه راهبرد‌ها را در حوزه دفاعی و خلق قدرت بیان کرده باید به عنوان دستورالعمل قطعی ما باشد، " وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ " خیلی آیه عجیبی است که حالا میدان بحثش نیست و حوزه سوم حوزه مسائل اقتصادی است. اجازه دهید نکته‌ای را عرض کنم تا این گفت‌ و‌ گو‌هایی که بنده شاهد بودم ندیدم به او پرداخته شده باشد و آن این است که این سرمایه اجتماعی همان طور که توانست در عرصه دفاعی ما را پیروز کند حکمرانی نظامی ما را در عالی‌ترین سطح به نمایش گذارد. این سرمایه اجتماعی می‌تواند حکمرانی اقتصادی ما را در مسیر صحیح هدایت کند. امروز روزی است که باید قوای سه گانه با وحدت و همدلی با تکیه بر این سرمایه اجتماعی برای حل مسائل قطعی کشور اقدام کنند. حکمرانی انرژی در کشور باید اصلاح شود. با تکیه بر این سرمایه اجتماعی نظام و ساختار بودجه‌ریزی ارتقاء سطح بهره‌وری درست از بودجه سالانه کشور این باید در این ایام اصلاح شود. باید میزگرد‌ها در رسانه ملی برگزار شود صاحبان دانش، صاحبان فکر بحث و گفت‌ و‌ گو کنند. مردم را در جریان قرار دهند. برای مردم تبیین کنند این انرژی که می‌تواند ما را در قله قرار دهد امروز به چالش تبدیل شده. چرا اینطور شده؟ چرا ما روزانه حدود معادل ۷ میلیون بشکه نفت به اقتصاد تزریق می‌کنیم ولی اقتصاد ایران بزرگ نمی‌شود؟ چرا چرا این تزریق موجب می‌شود با قاچاق زیاد رو‌به‌رو شویم. متاسفانه قاچاق انرژی خودش آغازی است برای ورود کالا‌های قاچاق به کشور. چرا این اتفاق می‌افتد؟ اینها راه حل‌های روشنی دارد. اینها باید در این فضا بیان شود امروز مردم با حکمرانی نظامی که در کشور دیدند و اقتدار ایران را مشاهده کردند آماده‌اند سخنان مسئولین را بشنوند. امروز با این صداقتی که در فرماندهان دیدند، در مدیران کشور دیدند، در ایستادگی کنار ملت، ملت را تنها نگذاشتند.

آماده‌اند به سخنان آن‌ها گوش کنند. باید در هر سه حوزه، حوزه وحدت ملی، انسجام بین دولتمردان و دولت و حاکمیت و ملت، در حوزه اقتدار دفاعی و ارتقا حکمرانی نظامی و در حوزه حکمرانی اقتصاد، از این سرمایه اجتماعی استفاده کنیم و راهکار‌های درست را بیان کنیم. مردم عزیز بدانند خواهران برادران عزیزی که نگران هستید از این رشد اقتصادی پایین، نگرانید از این سطح تورم، بدون هزینه، بدون تحمل سختی‌ها هرگز نمی‌شود چالش‌های اقتصادی را حل کرد، امکان ندارد.

همان طورکه نمی‌شود بدون هزینه بر قدرت‌های نظامی جهان پیروز شد، اگر فرماندهان ما بیش از نیم قرن منتظر شهادت نبودند، شبانه روزکار نمی‌کردند. شهید رشید یکی از بزرگان این هاست. قلم می‌زند. در یکی دو هفته اخیر که بیش از نیم قرن است که در انتظار حضرت عزائیل هستم و آماده شهادت هستم و به شما بگویم که در این نیم قرن شبانه روز برای امور راهبردی و میدانی کار کرد. اگر کار آن‌ها نبود این قدرت دفاعی خلق می‌شد؟ این کار عظیم ثمره کار و تلاش جدی فرماندهان و نیرو‌های باتجربه دوران دفاع مقدس و چهره‌های برجسته علمی کشور است. مهندسین برجسته کشورست که این‌ها هم کار بزرگی خلق کردند.

بدون هزینه که قدرت خلق نمی‌شود. اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی برطرف شود باید برای مردم بیان کنیم و راهکاری‌های درست را با اجماع حداکثری انتخاب کنیم. مجلس، برای رفع مشکلات کشور قدم برداریم. مگر با وحدت با دولت، هیچ راهی ندارد، اگر در مسائل کشور با دولت به وحدت نظر رسیدیم. مثل آن چه که در مورد حوزه یارانه‌ها و اصلاح نرخ انرژی در کشور اتفاق افتاد.

با یک وحدت و انسجام شکل گیرد. باید از همه ظرفیت مان استفاده کنیم که با دستگاه اجرایی کشور به نگاه واحد برسیم. این هم امکان ندارد مگر این که از یک سری نظرات مان پایین بیاییم و بحث کنیم و روی مباحث قطعی علمی اتفاق نظر کنیم، با این اتفاق نظر وارد میدان شویم.

به مردم عزیز، نمایندگان که می‌روند حوزه‌های انتخابیه بیان کنند، مردم عزیز برای برون رفت از این تنگنا‌ها باید یک سری از مشکلات را تحمل کنید.

سوال: مردم که خیلی نجیب هستند و مردم ایران خیلی تحمل می‌کنند، این که خطاب قرار می‌دهید مردم را، مردم در این شرایط همراهی و تحمل می‌کنند؟

ابوترابی فرد: یک دقیقه نباید وقت را گذراند. باید هزینه‌های اداره کشور کنترل شود. باید برای اداره کشور با هزینه کمتر تلاش کرد. باید بهره وری را در کشور ارتقا بخشید.

نباید یک لیتر بنزین در کشور هدر رود و اسراف شود. نباید یک لیتر گازوئیل اسراف شود. نباید یک متر مکعب گاز در کشور بی جهت مصرف شود.

این‌ها نباید بشود تا خلق ثروت شود. اگر این اتفاقات نیفتد برای ملت ایران خلق ثروت نمی‌شود. خلق ثروت مبتنی بر استفاده درست از سرمایه فعلی است.

این استفاده درست است که امکان سرمایه گذاری را فراهم می‌آورد. استفاده از سرمایه گذاری‌های خرد، متوسط و بزرگ را هموار می‌کند، این‌ها باید برای آن اقدام و همت شود. من در دولتمردان هم این زمینه را می‌بینم و این آمادگی است. در مجلس هم این آمادگی است.

ان شاءالله با وفاق و همدلی و با جدیت کامل، با نقشه راه مبتنی بر دانش و علم که کمترین خطا در آن باشد، که قطعا هر قدر سطح پشتوانه علمی بالاتر باشد، سطح اجماع نخبگانی افزایش پیدا می‌کند.

باید سطح علمی کار و سطح اجماع نخبگانی را ارتقا بخشید و با برنامه ریزی درست و نقشه راه صحیح یعنی یک نقشه راه علمی را باید با برنامه صحیح اجرا کرد.

اجرا هم باید دقیق باشد. یک خطا در اجرا، برنامه را با چالش روبه رو می‌کند. باید با دقت و مراقبت، با گزارش مرحله به مرحله صحیح به مردم، همان کاری که در دفاع ۱۲ روزه شکل گرفت، راه را برای تحول اقتصادی باز کرد تا مردم از زیر بار فشار تورم آزاد شوند. مردم الان تحت فشار تورم هستند. دشمن هم به او دل بسته. باید مردم احساس کنند حکمرانی ریال در کشور جزو برنامه‌های اصلی دولت است.

نه حکمرانی دلار. حمکرانی ریال هم فقط در سایه افزایش تولید شکل می‌گیرد. رشد تولید در کشور، رشد سرمایه گذاری در کشور، مدیریت درست هزینه‌ها در کشور، این هاست که حمکرانی ریال را ارتقا می‌بخشد و با شعار و حرف اتفاق نمی‌افتد.

این‌ها احتیاج به برنامه و همفکری دارد و امروز رسالت مهمی که بر شانه مجلس شورای اسلامی است، بر شانه دولت هم است و از این سرمایه عظیم وحدت ملی استفاده کنند برای رسیدن به نقشه راه درست در راستای تحول در حمکرانی اقتصادی کشور.

سوال: برخی از کشور‌ها خواسته و یا ناخواسته به شکل گیری این دوقطبی‌ها دامن می‌زنند، بعضا خودشان را مخاطب این فرمایشات و توصیه رهبر معظم انقلاب برای حفظ وحدت نمی‌دانند، برخی چنین فکر کنند با هدف خیرخواهی و با نیت قربت الاالله که به شکل گیری این دوقطبی‌ها کمک کند و دشمن بتواند تشتت در کشور ما ایجاد کند.

ابوترابی فرد: باید ادبیات خودمان در گفت‌و‌گو با یکدیگر ارتقا ببخشیم، به مناسبت سالگرد ورود آزادگان می‌دیدم این خاطرات آزادگان و اخوی بزرگوار را ایشان از اردوگاه ۵ می‌خواستند ببرند به اردوگاه ۱۷ که صحنه عجیبی بوده است، اولین بارست در خاطرات اسرا دیدم، اجازه می‌دهند که ایشان یک ساعت برای آزادگان اردوگاه تکنیک ۵ صحبت کنند، وقتی می‌خواستند بروند احسان مامور عراقی آن جا ایستاده بوده است و اخوی که با آزادگان خداحافظی می‌کنند احسان را در بغل می‌گیرند، می‌گویند من خدمات صادقانه شما رافراموش نمی‌کنم، بعد احسان شروع می‌کند به گریه کردن.

ما باید با هم این طور صحبت کنیم، باید این گونه ادبیات در کشور ما ارتقا پیدا کند راه را برای گفت‌و‌گو و نقد عالمانه و عاقلانه هموار کند.

قطعا این در کشور در یک اندازه خوبی وجود دارد، اما باید ارتقا پیدا کند. باید ارتقا پیدا کند و ان شاءالله این دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری که مخصوصا امروز در بیانات شان به صورت مشروح بیان فرمودند، آویزه گوش همه ما باشد و این جریان‌های سیاسی که منتقد هستند، نقد‌هایی دارند آن‌ها خوب می‌دانند کشور امروز چه سرمایه‌ای دارد، آن‌ها بهتر از همه می‌دانند ستون رهبری چه ستون محکمی است.

آن‌ها بیش از همه قدرشناس این ستون باشند، اگر نقدی، سخنی دارند، سخن آن‌ها به گونه‌ای باشد که بر افزایش اقتدار این ستون بیفزاید، مراقب باشند اگر دغدغه اقتدار ایران را دارند، اقتدار ایران از ستون اقتدار ملت و ستون اقتدار رهبری می‌گذرد که این قدرت را خلق کرد.

باید خیلی مراقب باشند، بسیار مراقب باشند، بیش از دیگران مراقب باشند، این مراقبت اولا نقش آن‌ها را در کشور ارتقا می‌بخشد. ثانیا امکان شنیدن سخن آن‌ها بیشتر فراهم کند.

سوال: ممکن است برخی بگویند مراقبت منظورتان این است که نقد هم نکنیم؟

ابوترابی فرد: نه نقد کنند ولی درست نقد کنند که این انسجام از بین نرود و خودشان خوب می‌دانند این را و اهل سیاست هستند و اشراف دارند و می‌فهمند من چه می‌گویم و توجه داشته باشند به این مهم که باید اقتدار ایران حفظ شود.

نباید سخن ما، کلام ما به گونه‌ای باشد که به این اقتدار آسیب بزند. احیانا در بعضی دیدگاه‌هایی که بعضی جریانات سیاسی در چند روزه اخیر مطرح فرمودند دیدم بعضی چهره‌های سیاسی شاخص نزدیک به همان جریان سیاسی نقد شفاف، روشن، عالمانه، عاقلانه‌ای را طرح فرموده بودند و به دوستان شان هشدار داده بودند که مراعات کنید مبادا سخن شما این اقتدار و ظرفیت هسته‌ای کشور، این ظرفیت خلق شده برای ایران را آسیب بزند.

این خیلی خوب است، دوستی در جریان سیاسی دوستان دیگرش را مورد نقد قرار می‌دهد و با آن‌ها صحبت می‌کند و این‌ها اثرگذارست و باید مدنظر قرار دهند و به این مهم توجه کنند. به عنوان دوست و برادر کوچک عرض می‌کنم و همه هم باید در حفظ این سرمایه ملی و عظیم اجتماعی قدم بردارند.

این جا یک نکته هم به کلیت نظام عرض کنم. به نظر بنده می‌رسد یکی از اموری که سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و قطعا راه را برای تحکیم وحدت ملی هموار می‌کند این است که باید زمینه ارتقا حضور و مشارکت مردم را در تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتقا بخشیم و افزایش دهیم.

باید نقش مردم در شکل گیری نهاد‌های سیاسی ارتقا پیدا کند. باید شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم در شکل گیری نهاد‌های سیاسی کشور.

قطعا نحوه مدیریت و برنامه ریزی ما نقش مهمی در افزایش این مشارکت دارد. این مشارکت است که سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

نظام جمهوری اسلامی بر این مشارکت شکل گرفته و باید برنامه ریزان کشور با استفاده از این ظرفیتی که امروز خلق شده، بیندیشند تا در آینده، در صحنه‌های سیاسی که پیش رو داریم، شاهد عالی‌ترین سطوح از حضور و مشارکت مردم باشیم.

این مشارکت نقش مهمی دارد در حفظ سرمایه اجتماعی و وحدت ملی که ان شاءالله امیدوارم در این جهت قدم‌های خوبی برداشته شود و هر قدر هم ما به عدالت بیشتر فکر کنیم، هر قدر نسبت به فساد دغدغه داشته باشیم. قطعا سطح وحدت و انسجام ملی افزایش پیدا می‌کند. مردم آن جایی که می‌روند عدالت خدشه خورد، به صورت جدی آسیب می‌بینند و نگران می‌شوند. آن جایی که با فساد روبه رو می‌شوند از نظام جمهوری اسلامی کمترین سطح فساد را انتظار ندارند. به بعضی مدیران عرض می‌کردم باید مراقب باشید، رصد کنید دستگاهی که شما مدیریت می‌کنید بعد از این ۱۲ روز خدمات بهتری به مردم ارائه کنند این امکان دارد.

وزرا و مسئولین، مقامات عالی کشور، باید رصد کنند، حضور پیدا کنند، ببینند آیا سطح رضایتمندی مردم از نحوه خدمات و ارائه خدماتی که دستگاه‌های مختلف دارند، افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، باید گلوگاه‌ها را بشناسند، رفع کنند، ما باید در این مسیر‌ها قدم برداریم.

باید به فساد دغدغه جدی داشته باشیم، اگر این دغدغه نباشد، حتما بدانیم سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. اصلاح نظام بانکی نقش مهمی دارد در افزایش سرمایه اجتماعی که باید فکر کنیم و مردم ببینند ما نسبت به دیروز دغدغه بیشتری داریم. برای اصلاح این امور و جدی باشیم در این مسائل و این قدم‌ها قطعا می‌تواند نقش مهمی داشته باشد در افزایش سرمایه اجتماعی ما که ان شاءالله در این شرایطی که ما داریم و امروز شاهد بودید رهبری معظم از سطح وحدت بین قوای سه گانه خیلی اظهار رضایت داشتند.

ایشان به عنوان یک شخصیتی که رصد می‌کنند مسائل کشور و اشراف دارند، امروز مشاهده می‌کنند، شاهد یکی از عالی‌ترین سطوح وحدت بین قوای سه گانه هستند.

این خیلی سرمایه بزرگی است. این وحدت باید راه را برای کاهش فساد در نظام اداری کشور هموار کند.

سوال: در حمایت از دولت و شخص رئیس جمهور از ایشان؟

ابوترابی فرد: فوق العاده بود و این سرمایه باید حفظ شود با عزمی که در دولتمردان بیش از گذشته شاهدیم.

سوال: بخش مهمی از فرمایشات رهبری راجع به آمریکا بود و یک سوال مهمی را اشاره کردند که این سوال در عین سادگی خیلی سوال ساده‌ای باشد که علت اختلاف و دشمنی مثلا آمریکا با ما چیست ولی پاسخش خیلی پیچیده است. راجع به این موضوع می‌شود صحبت کرد یا خیر؟

ابوترابی فرد: واقع این است که ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیک، از نظر منابع و ثروت‌های انباشته شده، از نظر مساحت و جغرافیا، از نظر تاریخ و تمدن، جایگاه ویژه‌ای دارد و آن‌ها نمی‌خواهند این جایگاه و این موقعیت تعیین کننده در منطقه را در دست نداشته باشند.

آن‌ها به این فکر می‌کنند و ادبیات رئیس جمهور آمریکا هم در این روز‌ها بیانگر این واقعیت است و آن چه که آن‌ها را مایوس و ناکام می‌کند همین قدرتی است که ملت به نمایش گذاردند.

اگر فکر کنیم آمریکا به کمتر از این قانع است، قانع نیستند و اصلا قدرت ایران را در منطقه برنمی تابند.

آن‌ها می‌خواهند ماموری داشته باشند که ژاندارم آمریکا در منطقه باشد، مجری اوامر آن‌ها در منطقه باشد، ولی امروز ایران مبدل شده به قدرت تعیین کننده در منطقه و معادلات جهانی.

خود ایران خیلی جایگاه مهم و برجسته‌ای در تاریخ دارد. در تاریخ سیاسی و فکری ایران هیچ نقطه‌ای از بت پرستی نمی‌بینید. رهبری وجود مبارک حضرت اباعبدالله حسین (ع) نیرو‌های مسلح مقتدر، سرداران بزرگ و نفرت از آمریکا این‌ها از عوامل وحدت و انسجام ملی ما بوده که ان شاءالله این عوامل را تحکیم ببخشیم و از آن پاسداری کنیم.