معلمان خراسان جنوبی در جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش و تحول، با ارائه الگوی نوین تدریس توانستند سه افتخار کشوری را برای استان رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی الگو‌های نوین تدریس، ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی – یادگیری و تحول در طراحی محیط‌های آموزشی برگزار شد که فرهنگیان خراسان جنوبی موفق شدند سه رتبه برتر کشوری را به دست آورند

مهدی مرتضوی افزود: در این جشنواره، معصومه سرایی در درس فارسی رتبه اول کشوری، فاطمه بهروز در درس تفکر و پژوهش رتبه دوم کشوری و زهره محمدی در درس مطالعات اجتماعی رتبه سوم کشوری را کسب کردند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای علمی و تجربه ارزشمند معلمان استان گفت: این موفقیت‌ها حاصل خلاقیت و ایده‌های نوین فرهنگیان خراسان جنوبی است که توانسته‌اند در سطح ملی بدرخشند.