ادارهکل هواشناسی خوزستان با پیشبینی افزایش دما در استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر از امروز تا اواخر سه شنبه چهارم شهریور در اغلب نقاط استان به جز مناطق شمالی و شرقی پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: گرمازدگی، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع و احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری از اثرات مخاطره افزایش دما است.
او از هم استانیها خواست در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف صرفه جویی کنند و از ترددهای غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب برای جلوگیری از گرمازدگی خودداری کنند.
همچنین آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و استفاده از از وسایلی مانند؛ عینک آفتابی، کلاه و ... در صورت قرارگرفتن در معرض نور خورشید از دیگر توصیههای هواشناسی است.