امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴؛
قطعی برق در کهگیلویه و بویراحمد
جدول خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد .
با توجه به افزایش دمای هوا و مصرف بیسابقه برق، برنامه قطعی برق در یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی شرکت توزیع نیروی برق منطقهای اعلام شده است.
طبق اعلام وزرات نیرو، خاموشیها با هدف جلوگیری از فشار بیش از حد به شبکه برق و تأمین پایداری سیستم توزیع اجرا شده است.
براساس این اطلاعیه، امروز دوشنبه شهریور ۱۴۰۴ برق در برخی از مناطق یاسوج و شهرستانهای دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد بین ساعت ۹ صبح تا ۲۳ به صورت نوبتی قطع میشود و مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی لازم است به برنامه قطعی برق منطقه خود اطلاع کافی داشته باشد.
همچنین کاربران میتوانند با نصب اپلیکیشنهای رسمی برق من یا مراجعه به سایت توانیر، اطلاعات برنامه خاموشیها را دریافت کنند.