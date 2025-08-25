به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، قطعی برق امروز شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج طبق برنامه اعلامی وزرات نیرو انجام می‌شود.

با توجه به افزایش دمای هوا و مصرف بی‌سابقه برق، برنامه قطعی برق در یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای اعلام شده است.

طبق اعلام وزرات نیرو، خاموشی‌ها با هدف جلوگیری از فشار بیش از حد به شبکه برق و تأمین پایداری سیستم توزیع اجرا شده است.

براساس این اطلاعیه، امروز دوشنبه شهریور ۱۴۰۴ برق در برخی از مناطق یاسوج و شهرستان‌های دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد بین ساعت ۹ صبح تا ۲۳ به صورت نوبتی قطع می‌شود و مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی لازم است به برنامه قطعی برق منطقه خود اطلاع کافی داشته باشد.