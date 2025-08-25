پخش زنده
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارت ورود به جلسه رشتههای با آزمون کاردانی به کارشناسی بر روی درگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشتههای با آزمون از امروز (دوشنبه سوم شهریور) برای مشاهده و پرینت کارت به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org
مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است؛ لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمیشوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبتنام اقدام کنند. این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کردهاند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.
متقاضیان ثبتنام کننده در رشتههای با آزمون میتوانند در زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون از فردا سوم تا هفتم شهریور با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی این سازمان نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت لزوم ویرایش آنها (از جمله معدل کاردانی) و کدرشتهمحلهای انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.
متقاضیانی که هماکنون علاقهمند به گزینش در رشتههای مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در مجموعه ثبتنامی خود با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال به عنوان وجه اعلام علاقهمندی، اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود اقدام کنند.
همه متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون لازم است از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
*اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبتنام و اعلام رشتههای جدید
برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کدرشته محلهای جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته به این سازمان اعلام کردهاند که این قبیل کدرشته محلها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیهای فردا دوشنبه به تاریخ سوم شهریور در درگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار میگیرد. لازم است متقاضیان رشتههای با آزمون یا با سوابق تحصیلی نسبت به مطالعه آن اقدام کرده و در صورت تمایل از تاریخ سوم تا هفتم شهریور با توجه به مندرجات این اطلاعیه رشته محلهای انتخابی خود را ویرایش کنند.
یادآور می شود ؛ برای پذیرش دانشجو در مجموعههای ثبت نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتزهای دندانی)، ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)، ۱۱۲ (مدارک پزشکی)، ۱۱۳ (هوشبری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ (کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)، ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)، ۲۱۸ (صنایع نساجی)، ۲۳۳ (ناوبری)، ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دامی)، ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)، ۳۰۹ (شیلات)، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)، ۴۰۱ (آمار)، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۱۱ (باستان شناسی)، ۵۱۲ (علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ۵۱۶ (علوم انتظامی)، ۵۱۸ (مدیریت)، ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)، ۶۰۳ (مرمت و احیای بناهای تاریخی)، ۶۰۴ (نوازندگی ساز ایرانی) و ۶۰۵ (هنرهای تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشتهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت میگیرد؛ لذا برای متقاضیانی که در این مجموعهها ثبتنام و انتخاب رشته کردهاند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد.
این آزمون صبح جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.