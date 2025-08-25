به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وزیر آموزش و پرورش در بازدید از اردوگاه ۱۲۰۰ هکتاری شهید بابایی قزوین، از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای احداث استخر ذخیره آب این اردوگاه خبر داد.

وی همچنین وعده تامین اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری، بودجه استانی و وزارت آموزش و پرورش برای بازسازی و بهسازی این مجموعه را داد.

اردوگاه شهید بابایی با ۹۰ سوئیت اسکان و ۵۰ سوئیت دانش‌آموزی، سالن آمفی تئاتر، سالن ورزشی و دیگر خدمات رفاهی، پتانسیل بالایی برای میزبانی از فرهنگیان و دانش‌آموزان دارد.

با این حال، در حال حاضر تنها ۱۹ سوئیت آن قابل استفاده است که با تزریق اعتبارات جدید، امید می‌رود این مشکل نیز برطرف شود و تمامی امکانات اردوگاه به بهره‌برداری کامل برسد.

زمین چمن مصنوعی اردوگاه دانش آموزی یانس‌آباد آبیک هم امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.