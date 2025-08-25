وزیر نیرو با حضور در دفتر برق حرم مطهر رضوی از نزدیک در جریان اقدامات شاخص و فعالیت‌های امور برق ثامن در حوزه مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق این بارگاه ملکوتی قرار گرفت و در خصوص کاهش بار مصرفی مجموعه همزمان با افزایش کیفیت روشنایی و همچنین راهکارهای توسعه انرژی‌های پاک بحث و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، ضمن ابراز خرسندی و تشکر صمیمانه از اقدامات ارزشمند و فناورانه انجام شده توسط شرکت توزیع نیروی برق مشهد، بر اهمیت این دستاوردها در سطح ملی تاکید و تصریح کرد: استفاده هوشمندانه از روش‌های نوین تامین برق و به‌کارگیری سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی، راهکار قطعی و استراتژیک برای برون‌رفت از چالش ناترازی انرژی در کشور است.

وی خاطرنشان ساخت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با مجموعه عظیم آستان قدس رضوی در جهت ترویج و توسعه سیستم‌های تولید برق خورشیدی اعلام کرده و ما از هرگونه طرح و برنامه جدید در این حوزه استقبال خواهیم کرد.

در ادامه سید علیرضا صبور داودیان مدیر امور برق ثامن، گزارشی جامعی از اقدامات صورت گرفته در شبکه برق حرم مطهر رضوی ارائه و اظهار داشت: به لطف الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران در سال گذشته با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی دقیق و پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریت مصرف موفق شدیم بیش از ۱۳۰۰ کیلووات توان مصرفی مجموعه حرم مطهر را کاهش دهیم.

داودیان در ادامه افزود: نکته حائز اهمیت این است که این کاهش مصرف در شرایطی محقق شده که به دلیل بهره‌گیری از فناوری‌های روشنایی نوین و مهندسی نور، شدت روشنایی در رواق‌های حرم مطهر بیش از دو برابر افزایش یافته در حالی که مصرف انرژی در حد قابل قبولی کاهش داشته و فضایی معنوی‌تر و دلنشین‌تری برای زائران فراهم آورده است.

در ادامه این نشست، قربان‌زاده و بخشی زهان، مسوولان دفتر برق حرم به تشریح جزئیات فنی شبکه هوشمند و پایدار تامین برق این مجموعه پرداخته و اعلام کردند: وجود سیستم دیسپاچینگ مرکزی پیشرفته، مولدهای اضطراری سنکرون با قابلیت اتصال به شبکه و همچنین ذخیره‌سازهای انرژی (UPS) متعدد، قابلیت اطمینان شبکه برق حرم مطهر را به بالاترین سطح ممکن رسانده است. علاوه بر این با بهره‌گیری از سیستم‌های جبران‌ساز فعال، ضریب قدرت شبکه در حریم حرم مطهر همواره در بازه استاندارد و بهینه قرار دارد که این امر نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری انرژی ایفا می‌کند.