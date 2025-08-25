سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر از کشت سویا در بیش از ۲۶۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر در بازدید از مزارع سویا بهشهر اظهار داشت: در راستای مدیریت منابع آب و توسعه کشتهای جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی، ۲٦٤ هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر در سال زراعی جاری به کشت دانه روغنی سویا اختصاص یافت.
سمیه حسنی افزود: با توجه به کمبود منابع آبی و شرایط بحرانی در شرق استان و سیاستهای بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع آب، کشت محصولات کم آببر در دستور کار قرار دارد.
سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر گفت: کشت سویا بهعنوان محصولی استراتژیک، با هدف حفظ پایداری تولید، تأمین بخشی از نیازهای روغنی کشور و ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان، در سطح شهرستان توسعه یافته است.
حسنی تصریح کرد: کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت نیز در کنار کشاورزان خواهند بود و خدمات مشاورهای و فنی لازم را ارائه خواهند کرد.