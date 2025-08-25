به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رضا سوخته‌سرایی، اسطوره سنگین‌وزن کشتی و پرچمدار سه دوره بازی‌های آسیایی، روز یک شنبه دوم شهریور درگذشت.

این پهلوان ۷۶ ساله از روستای دارکلاته فندرسک گلستان، پس از تحمل دوره‌ای طولانی بیماری به دیار باقی شتافت. سوخته‌سرایی با دو مدال نقره جهانی، سه طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی و رکوردی بی‌نظیر در پرچمداری کاروان ایران، نامی جاودان در تاریخ ورزش کشور حک کرد که با وجود استعدادهای فراوان این خطه، همچنان رکوردهایش دست‌نخورده باقی مانده است.