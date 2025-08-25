معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و پرورش گفت: بیش از ۷۴۰۰ طرح شامل بهسازی، نوسازی و احداث مدارس جدید با مشارکت مردم شناسایی و اجرا شد که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حکیم زاده افزود: آموزش‌وپرورش از ابتدای فعالیت دولت در دو محور کلیدی حرکت کرده است؛ نخست محرومیت‌زدایی از فضا‌های آموزشی و دوم تحول در کیفیت آموزش مدارس دولتی.

معاون آموزش ابتدایی سپس به برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی پرداخت و افزود: برنامه ملی توانمندسازی معلمان و مدیران با هدف جایگزینی روش‌های فعال تدریس به جای حافظه‌محوری در سراسر کشور در حال اجراست. این برنامه در تیرماه گذشته در مشهد مقدس آغاز شد و اکنون در هفته دولت به‌صورت استانی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در راستای عدالت آموزشی نیز طرح حامی با هدف تقویت مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان دروس فارسی، ریاضی و علوم اجرا شد که منجر به کاهش ۴۹ درصدی افت تحصیلی شد. همچنین ۲۸ هزار پایگاه تابستانی برای استمرار این طرح تشکیل شده است.

حکیم‌زاده گفت: با وجود چالش‌های ناشی از جابه‌جایی‌های جمعیتی که به دنبال حمله متجاوزانه رژیم منحوس صهیونیستی ایجاد شد، تمهیدات مدیریتی لازم اندیشیده شد و ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها و میان‌پایه‌ها در موعد مقرر انجام گرفت.

به گفته وی، میزان ثبت‌نام‌ها در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و تاکنون بیش از ۹۰ درصد نوآموزان و بالای ۹۸ درصد دانش‌آموزان میان‌پایه ثبت‌نام کرده‌اند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و پرورش تأکید کرد: هیچ کودکی نباید از تحصیل بازبماند و مدارس موظف‌اند حتی در روز اول مهر نیز امکان ثبت‌نام بازماندگان را فراهم کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: یکی از محور‌های اصلی توانمندسازی معلمان، استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در فرآیند‌های یاددهی- یادگیری است.

سال گذشته ۳۰ هزار معلم و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در حوزه سواد دیجیتال و برنامه‌نویسی آموزش دیدند. همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری برای توانمندسازی ۱۰۰ هزار معلم در سال اول منعقد شده است.

حکیم‌زاده در پایان بر اهتمام وزارت آموزش‌وپرورش و هم‌افزایی نهاد‌های برون‌سازمانی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل و توسعه آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان تاکید کرد.