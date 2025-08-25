پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه خودروی شوتی حامل ۴۲۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی و هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان همدان به یک دستگاه خودروی شوتی که درحال تردد بودند، مشکوک میشوند.
وی افزود: در همین راستا با هماهنگی مقام قضایی خودروی مذکور متوقف و مورد بازرسی قرار گرفته که پس از تخلیه کامل بار موفق به کشف ۴۲۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق با ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شدند که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل ودر تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی میباشد.
سردار نجفی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا بهویژه اقلام سلامتمحور، اظهار داشت: پلیس با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی، اجازه فعالیت به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را نخواهد دادو از عمومی مردم فهیم استان درخواست میگردد در صورت مشاهده موارد مشکوک موارد را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.