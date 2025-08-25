رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده گفت: دومین جشنواره سرآشپزان، گوشت و کباب سجاس ۱۷ شهریورماه در شهر سجاس شهرستان خدابنده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معصومه شیری گفت: دومین جشنواره سرآشپزان، گوشت و کباب سجاس ۱۷ شهریورماه در شهر سجاس شهرستان خدابنده برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده افزود: این جشنواره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر سجاس با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان برگزار خواهد شد.

وی گفت: دومین جشنواره سرآشپزان، گوشت و کباب با حضور سرآشپزان ممتاز بخش و شهر سجاس و قصابان مشهور همراه با نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی و صنایع دستی سجاس در پارک ملت این شهر برگزار خواهد شد.

شیری اضافه کرد: آخرین مهلت ثبت نام و دریافت غرفه تا مورخ ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۴است و شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت دریافت غرفه می‌توانند به دبیرخانه جشنواره در محل شهرداری سجاس مراجعه و یا با دبیر جشنواره به شماره ۰۹۱۲۷۴۵۹۰۱۴ تماس داشته باشند.

شهر تاریخی سجاس در نزدیکی شهرستان خدابنده و در بخش سجاسرود استان زنجان واقع شده‌ است. مهمترین اثر تاریخی این شهر مسجد سجاس بوده که متعلق به دوره سلجوقیان و اواخر قرن پنجم هجری است.