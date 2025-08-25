دونالد ترامپ در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، دو شبکه خبری‌ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی را به پوشش ناعادلانه اخبار جمهوری‌خواهان متهم کرد و لغو مجوز فعالیت این دو شبکه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ در پیام‌هایی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال، دو شبکه خبری‌ای‌بی‌سی (ABC) و ان‌بی‌سی (NBC) را به پوشش ناعادلانه اخبار مربوط به جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران متهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در یکی از پیام‌های خود نوشت: این رسانه‌ها باید مجوز فعالیت خود را از دست بدهند؛ یا دست‌کم مبالغ هنگفتی بابت استفاده از امواج ارزشمند رادیویی و تلویزیونی که در مالکیت عمومی قرار دارند پرداخت کنند؛ چرا که فعالیت رسانه‌ای فاسد نباید پاداش بگیرد، بلکه باید متوقف شود.

ترامپ همچنین در پیام دیگر خود با اشاره به آنچه محبوبیت بالا و عملکرد تاریخی دولتش در هشت ماه گذشته خواند، مدعی شد که ۹۷ درصد اخبار منتشر شده توسط این دو شبکه، دیدگاهی منفی نسبت به او و دولتش ایجاد کرده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد که به همین دلیل باید طبق خواسته بسیاری از شهروندان آمریکا، مجوز فعالیت‌های شبکه‌های خبری‌ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی توسط کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) لغو شود.

حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مطبوعات ایالات متحده پس از دومین حضور وی در کاخ سفید تشدید شده است.

ترامپ در نخستین روز ریاست جمهوری خود فرمان اجرایی را امضا کرد که اساساً آزادی بیان را که قبلاً در اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده گنجانده شده بود، مجدداً تائید کرد.

ترامپ در این فرمان مدعی شده بود که دولت جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، آزادی بیان را با سانسور کردن سخنرانی آمریکایی‌ها در پلت‌فرم‌های آنلاین زیر پا گذاشته و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به منظور مبارزه با «اطلاعات غلط» و «اطلاعات نادرست» مجبور به تبعیت از این قانون کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در عین حال ترامپ به مرور حملاتش به نهاد‌های سنتی مطبوعات از جمله شبکه‌های خبری تلویزیونی و رادیویی و روزنامه‌ها را تشدید کرده است.