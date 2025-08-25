پخش زنده
با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، هیئت حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، با توجه به اهمیت موضوع نفت و ضرورت صیانت از بیتالمال، تحول در نظارت و حسابرسی و پیشگیری از تخلفات، با دستور دکتر سید احمد رضا دستغیب رئیسکل دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت متشکل از کارشناسان خبره و باسابقه در حوزه انرژی و مالی، در کنار حسابرسان کل بهصورت تخصصی به حسابرسی عملکرد در حوزه نفت خواهند پرداخت.
این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارآمدسازی فرآیندهای مرتبط با منابع و مصارف نفتی اتخاذ شده است.