مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره کشوری «خط تحریری» یادبود استاد فقید عباس بنی‌عامریان به میزبانی شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته مظفر تیموری جشنواره در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی طراحی شده که در بخش رقابتی، علاقه‌مندان در ۲ گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به رقابت خواهند پرداخت و در بخش غیررقابتی نیز پیشکسوتان و اساتید حضور خواهند داشت.

این رویداد ملی همزمان با هفته خوشنویسی در مهرماه ۱۴۰۴برگزار می‌شود که علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر و کلیایی مراجعه کنند