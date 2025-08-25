در ایام اربعین، مسیر‌های پیاده روی ۱۲ استان عراق، تحت پوشش تبلیغی ۶۰۰ مبلغ زبان دان حوزه‌های علمیه کشورمان، قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده مدیر تبلیغ بین‌الملل حوزه‌های علمیه کشورمان با اشاره به درخواست طرف عراقی برای حضور مبلغان مسلط به زبان عربی، گفت: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام شد و بر این اساس، مسیر‌های پیاده‌روی اربعین در ۱۲ استان عراق تحت پوشش تبلیغی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده با اشاره به نقش مهم حوزه‌های علمیه در تبیین ابعاد تمدنی اربعین حسینی، افزود: اربعین حرکت بزرگ تمدنی است و حوزه علمیه وظیفه دارد در این زمینه نقش تبلیغی فعال و اثرگذاری ایفا کند.

وی ادامه داد: این استان‌ها شامل بصره، عماره، ناصریه، سماوه، دیوانیه، حله، بابل، نجف، کربلا، بغداد، دیاله و کرکوک بودند.

مدیر تبلیغ بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: در این طرح حدود ۶۰۰ مبلغ زبان‌دان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، ساماندهی و در نقاط مختلف مسیر پیاده‌روی مستقر شدند. استقرار این مبلغان نیز با هماهنگی مسئولان استانی و تحت نظارت مشترک طرف‌های عراقی و ایرانی انجام شد.

*محور‌های فعالیت مبلغان در اربعین

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌زاده افزود: پاسخگویی به شبهات اعتقادی و کلامی، بیان احکام شرعی به زبان عربی، انتقال معارف دینی به کودکان و نوجوانان، و همچنین برگزاری مراسم‌های مذهبی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که این گروه‌ها اجرا کردند.

وی گفت: مجموعه‌های عراقی از این اقدامات بسیار استقبال کردند و مردم نیز هنگامی که متوجه می‌شدند مبلغان از جمهوری اسلامی ایران برای خدمت‌رسانی در جمع آنان حضور یافته‌اند، با شور و اشتیاق ویژه‌ای پذیرای آنان بودند.

*تمرکز بر جوانان

مدیر تبلیغ بین‌الملل حوزه‌های علمیه تأکید کرد: عمده مخاطبان این مبلغان در مسیر راهپیمایی اربعین جوانان بودند و به همین دلیل، پاسخگویی به دغدغه‌ها و شبهات نسل جوان در اولویت قرار داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌زاده با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: طرح اعزام و استقرار مبلغان از اواخر ماه محرم آغاز شد و تا پایان ماه صفر و ایام اربعین ادامه یافت.

*روایت رسانه‌ای چندزبانه اربعین برای نخستین بار

وی اضافه کرد: روایت رسانه‌ای چندزبانه اربعین برای نخستین بار محقق شد.

مدیر تبلیغ بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم امسال استقرار مبلغان غیر فارسی و غیر عرب‌زبان در مسیر نجف به کربلا بود، افزود: این مبلغان به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و چینی به زائران خارجی خدمات فرهنگی، اعتقادی و شرعی ارائه کردند. پیش‌تر نیز هماهنگی‌های لازم با این گروه‌ها انجام شده بود تا زائران از خدمات آنان بهره‌مند شوند.

*روایت اربعین به زبان‌های بین المللی

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌زاده گفت: برای نخستین بار تعدادی از مبلغان رسانه‌ای ما که مخاطبان بین‌المللی داشتند، اربعین را به زبان‌های گوناگون روایت کردند. این اقدام تصویری، در کشور‌های مختلف دنیا با استقبال گسترده روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: امسال سلسله نشست‌های علمی و ترویجی با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه ایران در کربلا برگزار شد. این نشست‌ها علاوه بر برگزاری حضوری، به‌صورت برخط نیز برای مخاطبان در سراسر دنیا پخش شد.

*تأمین اسکان مبلغان و طلاب در نجف و کربلا

مدیر تبلیغ بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده، فراهم‌کردن مکان اسکان مناسب برای مبلغان و طلاب در شهر‌های نجف و کربلا بود. اماکن اسکان بسیار نزدیک به حرم‌های مطهر پیش‌بینی شد تا بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری داشته باشیم.