تیم والیبال جوانان ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان موفق به شکست کانادا شد تا به چهارمین برد پیاپی خود دست پیدا کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین روز مرحله مقدماتی بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (دو‌شنبه سوم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران که در سه دیدار قبلی خود موفق به شکست قزاقستان، پورتوریکو و کره جنوبی شده بود، از ساعت ۶:۳۰ دقیقه امروز در سالن شماره دو مسابقات به مصاف کانادا رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا سه امتیاز کامل مسابقه را به دست آورند.

داورانی از بلغارستان و جمهوری چک قضاوت دیدار ایران و کانادا را برعهده داشتند که به مدت ۸۲ دقیقه طول کشید.

عمران گوک جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

آرین محمودی‌نژاد با کسب ۱۴ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و کانادا را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه چهارم شهریور در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف لهستان می‌رود.