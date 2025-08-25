به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با آغاز هفته دولت، مسئولان شهرستان خرمشهر با حضور در گلزار شهدای این شهر، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و به مقام والای آنان ادای احترام کردند.

شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر در این مراسم با تأکید بر لزوم تداوم راه شهدا، خدمت صادقانه به مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانست و گفت: هفته دولت فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تلاش مضاعف در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان است.

این برنامه با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهیدان همراه بود.