

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر عباس سروش با تاکید بر اینکه حدود ۱۳ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، افزود: این آمار با توجه به اینکه در چه مقطعی از سال مد نظر باشد، معمولاً بین ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر در نوسان است.

وی جذب در بازار کار را یکی از ویژگی‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانست و گفت: مطالعات میدانی نشان می دهد ، دانشجویان امیرکبیر به گونه‌ای تربیت شدند که بلافاصله جذب بازار کار شده و استخدام می‌شوند و این به دلیل وجود کارگاه‌های خوب و اساتیدی که علاوه بر آموزش و پژوهش در صنعت نیز تجربه دارند، علاوه بر دانستن تئوری، با مسائل علمی صنعت نیز آشنا هستند.

وی همچنین تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جذب دانشجویان بین‌الملل و خارجی در رشته‌های مهندسی همواره پیشتاز بود. به طوریکه در حال حاضر ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که به زبان‌های فارسی یا بین المللی آموزش می‌بینند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ التحصیلان خارجی را سرمایه کشور توصیف کرد و گفت: امروزه ما در کشور‌هایی نظیر عراق، افغانستان، یمن، سوریه، آفریقا و ... فارغ التحصیلانی داریم که این افراد به دیپلماسی علمی در کشور کمک خواهند کرد.

سروش تاکید کرد: یکی از نتایج جنگ ۱۲ روزه این بود که خیلی از مسائل را فاش کرد، در این جنگ تحمیلی ما فارغ التحصیلان، دانشجویان و اساتیدی را از دست دادیم که به روان پاکشان درود می‌فرستم.

وی به رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه بندی‌های جهانی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه در رتبه بندی ISC یا رتبه بندی جهان اسلام همواره رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: از حدود ۱۳ هزار دانشجویی که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند تقریبا ۱۵۰۰ نفر در دوره دکتری، ۴۵۰۰ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد و مابقی در دوره کارشناسی تحصیل می‌کنند.

سروش ادامه داد: تلاش می‌کنیم در حوزه تجهیز آزمایشگاه‌ها و توسعه فضای فیزیکی در دانشگاه برنامه‌هایی را تدوین کنیم.

وی ادامه داد ، به طور کلی دانشجو، محور دانشگاه است و اگر کارمند یا استادی در دانشگاه فعالیت می‌کند به دلیل وجود دانشجویان است. بر این اساس احترام دانشجو بر همه واجب است.

سرپرست دانشگاه امیرکبیر افزود: این دانشگاه دارای ۱۸ دانشکده، ۲۶ پژوهشکده و ۷ مرکز تحقیقات فعال است و در زمینه پژوهش نیز اساتید و فارغ التحصیلانی در مقیاس بین المللی دارد و از ۵۲۰ عضو هیئت علمی ، ۲۰ نفر جزو یک درصد برتر دانشمندان جهان هستند.