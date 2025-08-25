معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای طرح آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی در ۵ منطقه استان با ۲۱ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مهدی علی‌اکبری گفت: طرح ترمیم و روکش آسفالت ۵ راه روستایی شامل محور قلم باغ رضوانشهر به طول یک کیلومتر با ۴ میلیارد تومان اعتبار و آسفالت مرحله دوم راه روستایی خوشکاروندان آستانه اشرفیه به طول هزار و ۷۰۰ متر با ۶ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.

وی افزود: همچنین عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی توسه رود رودبار به طول ۸۰۰ متر با ۴ میلیارد تومان اعتبار، محور سقالکسار رشت به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع با ۲ میلیارد تومان اعتبار و آسفالت محور آبچالکی لنگرود به طول یک کیلومتر نیز با ۵ میلیارد تومان اعتبار در دست اجرا است.

علی‌اکبری با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت راه‌های روستایی و توسعه مناطق کم برخوردار استان، گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در تسهیل تردد، ارتقای ایمنی راه‌ها و بهبود سطح زندگی روستاییان این مناطق خواهد داشت.