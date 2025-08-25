وزیر نفت در پیامی به مناسبت روز کارمند با تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان صنعت نفت، آنان را خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم و ستون استوار تأمین انرژی کشور خواند و گفت: پویایی و پیشرفت صنعت نفت، حاصل همت بلند، توکل به خداوند و دانش نیرو‌های انسانی آن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش شانا متن پیام محسن پاک‌نژاد به شرح زیر است:

همکاران ارجمند صنعت نفت، روز کارمند روز پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های بی‌بدیل شماست. شما که از هر تلاشی برای خدمت به مردم و سربلندی ایران عزیز فروگذار نکرده‌اید، چنان که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کارمندان را سرمایه اصلی خدمت‌رسانی به مردم نامیدند. شما نیز در صنعت نفت در خط مقدم این سنگر ایستاده‌اید و نتیجه کار و عمل شما در تمام ارکان و تأمین انرژی و سوخت کشور به‌خوبی قابل مشاهده است. ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان پرافتخار میهن صمیمانه‌ترین درود‌ها و تبریکاتم را به شما تقدیم می‌دارم.

در این سال‌ها که تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه دشمن قصد زمین‌گیر کردن این صنعت حیاتی را دارد شما مردانه ایستاده‌اید و با مقاومت و همت بلند خود صنعت نفت را کماکان پویا و در مسیر پیشرفت نگه داشته‌اید و بی‌تردید هر گامی که برای پیشرفت این مرز و بوم برداشته می‌شود دستاورد دست‌های پرتوان و همت والا و توکل به خداوند است و اجری عظیم نزد خداوند و مردم دارد.

از ایزد متعال برای یکایک شما همکاران عزیز سلامتی، سرافرازی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به ایران اسلامی را مسئلت دارم. امید است در سایه لطف بیکران الهی و با تکیه بر دانش و خودباوری، فردایی روشن‌تر و پرشکوهتر برای این صنعت عظیم و ایران عزیزمان رقم بزنیم.