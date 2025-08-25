مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در هفته دولت ۲۶ طرح و واحد صنعتی در استان به بهره‌برداری می‌رسد که سرمایه‌گذاری آنها بالغ بر ۴۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته باقرخانی با افتتاح این طرحها۴۲۰ نفر در استان به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

وی یکی از مهمترین طرح‌هایی را که در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد نیروگاه ۲۴ مگاواتی تولید برق با سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که بهره‌برداری از آن کمک بسزایی به تامین برق و پایداری برق بخش صنعت خواهد کرد.

به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان عمده این طرح‌ها در شهرستان‌های کرمانشاه، قصرشیرین، جوانرود و صحنه به بهره‌برداری خواهد رسید.