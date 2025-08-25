وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر نقش بنیادین نظام تعلیم و تربیت در اقتدار ملی، از بهره‌برداری ۱۴۷ مدرسه جدید تا ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیرضا کاظمی در مراسم ادای احترام به شهدای قزوین گفت: این اقدام، نویدبخش توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فرهنگی در آینده باشد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان، تاکید کرد که ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت است و با سرمایه‌گذاری بر این حوزه، اقتدار ملی، نظامی و سیاسی کشور تضمین خواهد شد.

وی با اشاره به سادگی و ماندگاری شهدا، از شهید رجایی به عنوان الگویی برای دانش‌آموزان یاد کرد و گفت: غرور و اقتدار ملی امروز را مدیون خون شهدا هستیم و راه شهید رجایی، راه افتخار دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود که توجه به این وزارتخانه به معنای ارتقای کشور در تمامی سطوح علمی و فرهنگی است، چرا که نقطه آغاز هر اتفاقی در کشور، نظام تعلیم و تربیت است.

استاندار هم گفت: در هفته ۳۸۲ پروژه افتتاح خواهد شد و با افتتاح طرح‌ها در حوزه عمرانی ۴ هزار نفر مشغول به کار می‌شوند.