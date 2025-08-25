پخش زنده
درسالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، خادمیاران رضوی شهرستان فهرج با اجرای پویشی معنوی و خدمترسانی خالصانه، سه هزار وعده غذای گرم تبرکی بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان، دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان فهرج ضمن گفت: در شب شهادت و ایام پایانی ماه صفر با هدف ترویج فرهنگ خدمت رضوی پویشی معنوی در این شهرستان برگزار شد و خانوادههای کمبرخوردار شهرستان، میهمان سفره مهر رضوی شدند.
حسین خورشیدی، افزود: برای این خدمت خداپسندانه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان با همت و نذر خادمیاران رضوی شهرستان فهرج تامین شده و جلوهای از پیوند معنویت و خدمت اجتماعی در مسیر رضوی است.
بگفته وی: این پویش در راستای ماموریت کانونهای خدمت رضوی مبنی بر گسترش فرهنگ خدمت رسانی و ترویج سیره اهلبیت (ع) برگزار شد و ادامه آن در مناسبتهای آینده نیز در دستور کار قرار دارد.