پخش زنده
امروز: -
بازی سازان خراسان جنوبی میتوانند با شرکت در فراخوان بنیاد ملی بازیهای رایانهای، فرخلاقیت و نوآوری خود را عرضه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانهای در اقدامی مهم فراخوان شناسایی و معرفی طرحهای مستقل و حرفهای بازیسازی را منتشر کرده که فرصتی ارزشمند برای بازیسازان خراسان جنوبی به شمار میرود.
علی فرخنده افزود: این فراخوان ضمن حمایت از تولیدات فاخر و بومی، زمینه معرفی آثار خلاقانه و نوآورانه بازیسازان استان را در سطح رسانههای تخصصی و عمومی ملی فراهم میآورد.
وی گفت: اطلاعات مربوط به آثار منتخب در تارنمای رسمی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، شبکههای اجتماعی معتبر و رسانههای جمعی از جمله رادیو و تلویزیون منتشر میشود و این پوشش رسانهای گسترده، نقش مهمی در ارتقای جایگاه بازیهای ایرانی خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: علاقهمندان میتوانند اطلاعات و محتوای مورد نیاز برای معرفی آثار خود را از طریق آیدی @News_Ircg در پیامرسانهای بله و تلگرام، یا از طریق ایمیل info@ircg.ir ارسال کنند.
فرخنده ابراز امیدواری کرد با حضور فعال هنرمندان و بازیسازان خراسان جنوبی، شاهد درخشش بیشتر تولیدات بومی استان در سطح ملی باشیم.