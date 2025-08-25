پخش زنده
رئیس مرکز اورژانس خوزستان از مصدوم شدن دو نفر و جان باختن یک نفر دیگر در حادثه آتش سوزی در یکی از مناطق اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی گفت: در ساعت ۲۱ و ۳۵ دقیقه روز یکشنبه، دوم شهریورماه، وقوع یک آتشسوزی منزل مسکونی در محدوده بیست متری شهرداری منطقه حصیرآباد اهواز، خیابان ۱۰ به سمت بیسیم، موجب واکنش سریع نیروهای امدادی شد.
وی افزود: به دنبال اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و خدمات درمانی و انتقال مصدومان را بهسرعت آغاز کنند.
احمدی بلوطکی ادامه داد: در این حادثه، دو نفر از ساکنان شامل دو مرد ۳۲ و ۴۰ ساله دچار آسیبدیدگی شدند و پس از دریافت اقدامات اولیه، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گلستان انتقال یافتند.
رئیس مرکز اورژانس خوزستان اضافه کرد: یکی دیگر از افراد حاضر در محل که یک مرد ۴۰ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و پیکر وی به بیمارستان امام خمینی اهواز انتقال یافت.