حاج آقا سبزوار جلیلی، پدر شهیدان والامقام زیور و مهدی جلیلی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج آقا سبزوار جلیلی، پدر شهیدان والامقام زیور و مهدی جلیلی از شهرستان مسجدسلیمان، پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر بزرگوار فردا، سه شنبه ۴ شهریور ماه با حضور مردم شهیدپرور و مسئولان به سوی ارامگاه ابدی اش واقع در قبرستان مجسمه گلگه برگزار خواهد شد.