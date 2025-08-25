پخش زنده
فرماندار اشنویه از بهره برداری از ۷۴ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دومین روز از هفته دولت، فرماندار اشنویه، شورای تامین و اداری، شوراهای اسلامی با حاج ماموستا عباس رسولی امام جمعه اشنویه دیدار کردند.
در این دیدار امام جمعه اشنویه ضمن گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از زحمات و تلاش مجموعه دولت در شهرستان، فرماندار و مسئولان دستگاههای اجرایی، خدمت بی منت به مردم را اساس کار مسئولان دانست و گفت: انتظار میرود تلاش و همدلی برای خدمت به مردم و توسعه شهرستان بیش از پیش نمایان شود.
ماموستا عباس رسولی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اتحاد و همبستگی و وفاق و انسجام اسلامی را رمز موفقیت کشور عنوان کرد.
فرماندار اشنویه نیز گفت:۷۴ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
سید علی ترابی ادامه داد: افتتاح بیمارستان ابن سینا و خانههای روستایی، پل پوش آباد، گازرسانی و آسفالت راههای روستایی، افتتاح مدارس و.. بخشی از این طرح ها هستند