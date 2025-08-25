به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دستورکار جلسات علنی این هفته به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا داری دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی