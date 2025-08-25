پخش زنده
امروز: -
سامانه پیشرفته «نس» برای توزیع و ذخیرهسازی ایمن دادههای دانشگاه الزهرا (س) با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم بهصورت مجازی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما:مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: ارتقای امنیت دادهها یکی از مهمترین اولویتهای وزارت علوم است. امروز دیگر نباید اجازه داد که حوادثی مانند حملات سایبری یا شرایط جنگی، فرآیندهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور را متوقف سازد.
وی افزود: اقدام هوشمندانه دانشگاه الزهرا (س) در راهاندازی سامانه «نس»، میتواند الگویی برای دیگر مراکز علمی کشور باشد.
دکتر ناظم بکایی، رئیس دانشگاه الزهرا (س) نیز با اشاره به اهمیت ذخیرهسازی ایمن اطلاعات دانشگاه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: دانشگاه الزهرا (س) به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه، سامانه نس را با استفاده از زیرساخت فیبر نوری ملی در چندین نقطه راهاندازی کرده است.
وی این دستاورد را ثمره تلاش بخشهای مربوطه در دانشگاه دانست و افزود: امروز به نام مبارک حضرت زهرا (س) این سامانه ارزشمند در دانشگاه افتتاح میشود.
گفتنی است سامانه «نس «این امکان را فراهم میکند که دادههای دانشگاه با کمترین تأخیر زمانی و حداکثر امنیت، در چندین نقطه جغرافیایی منتقل و ذخیره شوند تا در شرایط بحرانی ضامن پایداری چرخههای آموزشی و پژوهشی باشد که این امر یکی از ارکان اصلی «امنیت سایبری آموزشی» محسوب میشود.