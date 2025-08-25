به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دولت، ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شول زرقان با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال آغاز شد.

همچنین ساخت تصفیه‌خانه ۴۰ مترمکعبی بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی حضرت امام حسن عسکری (ع) زرقان با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان آغاز شد.

بر اساس اعلام مسئولان شهرستان، در هفته دولت، ۲۸ طرح در بخش‌های تولید، بهداشت، آموزش، برق، مسکن و تأسیسات زیربنایی در زرقان افتتاح خواهد شد.