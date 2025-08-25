پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: رمز موفقیت در امور، اخلاص و کار جهادی است و اگر کارها با روحیه جهادی و دور از نگاه اداری انجام شود، برکت و پیشرفت در جامعه محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری در دیدار مسئولان خراسان شمالی همزمان با دومین روز از هفته دولت گفت: شهیدان رجایی و باهنر بهعنوان دو شهید شاخص هفته دولت باید الگوی مسئولان قرار گیرند.
وی افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم اخلاص در عمل است؛ اگر اخلاص در کارها حاکم باشد، موفقیت حاصل خواهد شد.
امام جمعه بجنورد عنوان کرد: کار باید جهادی باشد نه اداری، زیرا کار جهادی محدود به ساعت و زمان خاصی نیست و هر زمان که نیاز باشد باید در میدان حضور داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در ادامه بر ضرورت پرهیز از حاشیهها تاکید کرد و گفت: شهیدان رجایی و باهنر با اخلاص و سادهزیستی خود سرلوحهای برای مسئولان هستند و باید از آنان الگو گرفت.
سبک مدیریتی شهید رجایی الگوی مدیران انقلابی است
استاندار خراسان شمالی هم در این دیدار گفت: منش و مرام شهیدان رجایی و باهنر زبانزد همه است و برای مدیران، نماد و الگوی مدیریت در تراز انقلابی اسلامی محسوب میشود.
بهمن نوری با تاکید بر ضرورت بازخوانی سبک مدیریت شهید رجایی، اظهارکرد: مدیران باید ویژگیهای اخلاقی و انقلابی داشته باشند تا بتوانند در تراز انقلابی عمل کنند و خدمتگزار مردم باشند.
وی اضافه کرد: مدیریت با نگاه اشرافیگری در تراز انقلابی اسلامی نیست و کشور به مدیرانی نیاز دارد که در صحنه حاضر باشند و دغدغه مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
نوری با تاکید بر ضرورت مدیریت جهادی در شرایط منابع محدود، افزود: ۸۲۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال در هفته دولت در استان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۵۰ هزار میلیارد ریال پروژه جدید آغاز خواهد شد.