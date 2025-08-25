سوم شهریورماه یادآور جانفشانی سه مرزبانی است که در نقطه صفر مرزی روی پل آهنی ارش مقابل ارتش سرخ شوروی ایستادند تا مانع ورودشان به خاک ایران شوند و همان جا جانشان را فدای میهن کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در سوم شهریور ماه سال ۱۳۲۰ نیرو‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیرو‌های متجاوز انگلیسی از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند. از آن رویداد عبرت آموز ۸۴ سال می گذرد و یاد و نام این شهدا همچنان در کتاب حماسه های ایران زمین جاودانه است.