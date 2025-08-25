کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف ۳۳۴ نوع انواع دارو و مواد اولیه ساخت داروی قاچاق در بازرسی از انباری در غرب تهران، گفت: از این انبار بیش از ۱۰ میلیون قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی ۴ و نیم همت کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصاد دیجیتال پلیس و کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، افزود: در همین ارتباط تا کنون یک نفر متهم شناسایی و دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسیهای صورت گرفته اموال کشف شده از مصادیق قاچاق میباشد، گفت: به طور حتم کالای قاچاق صدمات زیادی را به سلامت شهروندان وارد میکند که در این زمینه قاچاق دارو از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی در پایان افزود: هموطنان میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا از جمله داروی قاچاق را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.