اجرای نمایش آیینی «شهر بیتو» ویژه بانوان در برج آزادی
نمایش آیینی «شهر بیتو» برگرفته از روایت «علی و نینو» با اجرای گروه حرکت «زفن و سوانا» ۷ شهریورماه در سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی زیر نظر بنیاد رودکى به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، این اجرا که ویژه بانوان برگزار میشود، با کارگردانی و طراحی حرکات زهرا معصومزاده علییار و سودا طالب حریری و نویسندگی اسما درکاله به تماشاگران ارائه خواهد شد.
«شهر بیتو» روایتی عاشقانه و اندوهبار از دو دل در دو جهان متفاوت است؛ علی، جوانی مسلمان از باکو و نینو، دختری مسیحی از گرجستان، که عشقشان پلی میشود میان دو فرهنگ و دو آیین، اما تقدیر سرنوشت دیگری برایشان رقم میزند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اجرا به سایت iranconcert.com مراجعه کنند.