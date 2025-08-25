پخش زنده
آخرین هشدارسطح زرد هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر تقویت الگوی تابستانه و افزایش دمای هوا و تداوم گرما ست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ آمده است: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ و با استمرار الگوی پرارتفاع جنب حاره، تقویت الگوی تابستانه در استان پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره افزایش دمای هوا و تداوم گرما شنبه اول شهریوربود که تا اواخرهفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.
دراثراین مخاطره افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگلها محتمل است.
آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی -خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل -اجتناب گروههای حساس از فعالیت در فضای باز (بویژه در طی ساعات گرم روز) -تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی و انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز توصیه میشود.