به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست بهزیستی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: تعداد متقاضیان فرزندخواندگی در خراسان جنوبی ۶۹۵ خانواده است که پشت نوبت در سامانه فرزندپذیری هستند.

گازرانی با بیان اینکه میانگین سنی کودکان زیر ۲ سال است افزود: متقاضیان فرزند خواندگی سه گروه شامل زوجین فاقد فرزند، زنان یا دختران فاقد همسر، زوجین دارای فرزند که دارای شرایط فرزند خواندگی هستند.

وی در خصوص شرایط به سرپرستی گرفتن فرزند نیز گفت: تابعیت ایرانی متقاضیان، زوجین فاقد فرزند که ۵ سال از ازدواج آنان گذشته باشد، سن متقاضیان یکی از زوجین بیش از سی سال باشد، عدم محکومیت جزایی، دارای تمکن مالی باشند (شغل ثابت با درآمد ثابت- وجود بیمه‌های اجتماعی پایه و درمان –خانه مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری)، داشتن سلامت جسم و روان، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و مقید به انجام واجبات و ترک محرمات باشند.

سرپرست بهزیستی استان افزود: در خصوص کودکان دارای شرایط خاص، خانواده‌های متقاضی پشت نوبت در صورت تمایل به نگهداری کودکان دارای شرایط خاص (کودکان دارای معلولیت - کودکان نیازمند درمان- کودکان بالای ۶ سال) می‌توانند خارج از نوبت نسبت به پیگیری مراحل فرزندخواندگی خود اقدام کنند.

گازرانی گفت: تعداد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در استان ۱۷ مرکز غیر دولتی و ۱ مرکز دولتی است.

وی با بیان اینکه میانگین مدت زمان انتظار برای گرفتن کودک ۲ تا ۳ سال است افزود: از تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ مراحل درخواست فرزند خواندگی از ثبت تا دریافت نتیجه از طریق سامانه به آدرس. http://adoption. Behzisti. Net صورت می‌پذیرد و بعد از معرفی خانواده به دادگاه پرونده از طریق سیستم اداری پیگیری می‌شود.

سرپرست بهزیستی استان همچنین با بیان اینکه در راستای اجرای برنامه‌های خانواده محوری شیوه نامه مراقبت موقت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (طرح میزبان) از سوی وزارت دادگستری به بهزیستی ابلاغ شده گفت: کودکان تا زمان مشخص شدن وضعیت کودک توسط مراجع قضایی به خانواده‌های متقاضی طرح میزبان به طور موقت تحویل و از امکانات رفاهی و عاطفی خانواده بهره‌مند می‌شوند و در صورتی که خانواده زیستی شرایط تحویل کودک را پیدا کنند جهت بازپیوند کودک به خانواده اقدام می‌شود.