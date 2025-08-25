به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تا حدودی از شدت گرمای هوا کاسته شد، اما بر اساس خروجی مدل‌ها پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا روند تغییرات دما محسوس نخواهد بود.

زارعی افزود: در این مدت گاهی وزش تندباد و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد و در مرز شرقی نیز گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است و احتمال طوفان گرد و خاک هم در این مناطق وجود دارد.

وی گفت: از روز چهارشنبه تا پایین هفته بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و طبس و دهسلم نهبندان با ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۶ و ۳۴ درجه ثبت شد.

زارعی گفت: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.