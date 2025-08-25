پخش زنده
امروز: -
پنج هزار هکتار از اراضی شهرستان دلگان به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: بیشترین سطح زیرکشت گیاهان دارویی در این شهرستان مربوط به حنا، وسمه و چای ترش است.
قنبر نارویی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی به دلیل سازگاری با شرایط آبوهوایی منطقه و بازارپسندی آنها، میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمد کشاورزان داشته باشد.
وی بیان کرد: در سال جاری به منظور حمایت از کشاورزان و ترویج کشت چای ترش، حدود ۵۰۰ کیلوگرم بذر چای ترش به صورت رایگان بین بهرهبرداران توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان همچنین تأکید کرد: با همکاری کارشناسان، به ویژه واحد حفظ نباتات، تلاش داریم سطح کشت گیاهان دارویی را بیش از پیش توسعه داده و زمینه اشتغالزایی پایدار برای کشاورزان منطقه را فراهم آوریم.