مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان زنجان، گفت:به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، تعداد ۸۷۱۵ نفر از مادران دارای سه فرزند و بیشتر در استان زنجان به‌طور رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند.

۸ هزارو ۷۱۵ مادر زنجانی با سه فرزند و بیشتر به‌صورت رایگان بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید قنبری با اشاره به توسعه روزافزون پوشش بیمه‌ای در استان افزود:در حال حاضر بیش از ۷۲ هزار نفر از کشاورزان، روستاییان و عشایر زنجان عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند و از خدمات متنوع این صندوق بهره‌مند می‌شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان زنجان اجرای این طرح را در چارچوب برنامه‌های ملی دانست و خاطرنشان کرد:این اقدام در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از اقشار مولد جامعه صورت گرفته است و صندوق بیمه اجتماعی استان با جدیت پیگیر تحقق سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم است.

قنبری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه هدف از خدمات بیمه‌ای فراهم شود.