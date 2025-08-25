به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی ترکیه اعلام کرد این دو زلزله به بزرگی ۴/۸ و ۴/۲ ریشتر ساعت ۲۱:۵۸ و ۲۲ به وقت محلی شامگاه یکشنبه به کانون شهرستان سیندیرگی در استان بالیکسیر ترکیه رخ داده است.

بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری ترکیه، کانون این زمین‌لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین بوده است.

تاکنون، گزارشی مبنی بر خسارات مالی یا تلفات جانی در پی این زمین‌لرزه منتشر نشده اما شدت آن بحدی بود که در استان های همجوار از جمله استانبول نیز حس شد.

علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه اعلام کرده است که بررسی ها برای تثبیت خسارات احتمالی آغاز شده است.

گفتنی است استان بالیکسیر در منطقه فعالی از نظر لرزه‌خیزی قرار دارد.

سرکان ساک شهردار منطقه سیندیرگی از مردم خواست که وارد بناهایی که خسارات احتمالی دیده اند نشوند.