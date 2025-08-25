رئیس پارک علم و فناوری صنایع خلاق و نرم دانشگاه علم و فرهنگ گفت:صنایع خلاق در حوزه درآمدزایی می‌تواند موثر باشند و باید حمایت‌های ویژه از این صنایع شکل بگیرد.

محمد حسین ایمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی گفت: امروزه صنایع خلاق فرهنگی رشد خوبی در کشور داشتند و باید حمایت‌های ویژه از این صنایع شکل بگیرد که در شرایط بحران می‌توانند تولید داشته باشند .

وی تاکید کرد:در پارک تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ بیش از ۱۴۰ شرکت در حوزه فناوری نرم فعالیت می‌کنند و از لحاظ درآمد مالی در سال گذشته این شرکت‌ها بیش از ۱۵ همت گردش مالی داشتند و محصولات خود را صادر می‌کرد.