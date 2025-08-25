پخش زنده
امروز: -
نمایش «کابوسهای بیدار» به کارگردانی بهروز پوربرجی از ۳ شهریور در بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش اکسپرسیونیستی «کابوسهای بیدار» با متنی از محمد کارآزاد و کارگردانی بهروز پوربرجی از ۳ شهریور به مدت ۲ هفته هرشب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن ۶ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
محمد کارآزاد و آرزو خلیلی بازیگران این نمایش هستند.
«کابوسهای بیدار» با نگاهی تازه به فرم و با محوریت سایه، داستان شخصی است که اسیر ذهنیت خود میشود، با بخشی از درون خود مواجه میشود که باعث آشفتگی او میشود و تا حدی پیش میرود که مرز بین خیال و واقعیت از بین میرود.
دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از بازیساز سایه: مبینا فرهمندآریا، مشاور کارگردان: سیدشاهین علایینژاد، طراح صحنه: علیرضا فرهپور، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح صدا: محمود سالاریه، عکاس: حامد موسوی، گرافیست: مریم شریفیشوریجه، طراح تیزر و ساخت تیزر: مبینا فرهمندآریا و امیرحسین مزاری، طراح پوستر و بروشور: کارگاه طراحی ماد، دستیار کارگردان: مبینا فرهمندآریا، منشی صحنه و برنامهریز: الهام شاهمحمدی، مدیر صحنه: سهیل ساتلو، مسئول نور و صدا: معراج نورالدینی، روابط عمومی: رومینا سندگلزاده.
علاقهمندان برای تهیه بلیت نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.