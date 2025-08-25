

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما صدیقه ترابی در بازدید از پالایشگاه شازند، همچنین خواستار تسریع در انتقال LPG به نیروگاه اراک و جایگزینی آن به جای مازوت شد تا آلودگی هوای شهر اراک کاهش یابد.

در این بازدید مشخص شد که واحد RFCC پالایشگاه که در سال‌های گذشته آلودگی جدی برای شهر اراک ایجاد می‌کرد، با وجود چالش‌های تحریمی در حال بازسازی و جایگزینی با تجهیزات جدید است که موجب برطرف شدن میزان قابل توجهی از آلایندگی ذرات خواهد شد.

پالایشگاه شازند همچنین در حال بررسی انتقال فاضلاب شهری برای استفاده است تا برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد و با اجرای تغییرات در برج خنک‌کننده، مصرف آب را کم کند.