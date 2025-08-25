بورس کالای ایران با ثبت ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده طلا و نقره طی یک سال گذشته، نقشی کلیدی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این معاملات، نه‌تنها به تأمین مالی معادن فلزات گرانبها کمک کرده، بلکه سرمایه‌های سرگردان را به سمت بخش مولد اقتصاد سوق داده است.

با دادوستد ۱۸.۴ تن شمش طلا به ارزش ۱۴۳ هزار میلیارد تومان و ۲۴ تن شمش نقره به ارزش ۲۳۵۰ میلیارد تومان در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، منابع مالی پایدار برای اکتشاف و توسعه معادن فراهم شده است. در نتیجه این روند، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید فلزات گرانبها ایجاد یا حفظ شده است.

کارشناسان می‌گویند: استفاده از ابزار‌هایی نظیر گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، مسیر سرمایه‌گذاری آسان برای عموم مردم را هموار کرده و زمینه‌ساز کشف قیمت واقعی و شفاف در بازار طلا و نقره شده است. این دستاورد‌ها گامی مهم در راستای توسعه تولید و کاهش وابستگی معادن به منابع مالی بانکی به‌شمار می‌رود.