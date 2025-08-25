پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی از زمان شروع فراخوان خوداظهاری بیست و پنجمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صدیقه ترابی با بیان اینکه امکان مشارکت کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی در این فرآیند وجود دارد افزود: واحدهای متقاضی میتوانند از روز شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ طریق سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس https://iranemp.ir پرسشنامه زیست محیطی خود را تکمیل نمایند.
ترابی افزود: پرسشنامه زیست محیطی در بخش صنعت، معدن و خدمات سبز پروفایل واحدها از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ فعال خواهد شد و شرط لازم برای قرارگرفتن واحدهای صنعتی در فرایند انتخاب، عدم قرارگیری واحد در لیست صنایع آلاینده است.
وی گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقده با پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در سال جاری اجرای همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز بر عهده این پژوهشکده است.
ترابی خاطر نشان کرد: مقتضی است ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی مشارکت در همایش، نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی واحدهای مستقر در سطح استانها بطور فعال اقدام نمایند.