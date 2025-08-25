رئیس جعیت هلال احمر فومن از جان باختن ۴ سرنشین سواری برلیانس بر اثر سقوط به دره در جاده ییلاقی ماسوله – ماجولان خبر داد.

مرگ ۴ نفر بر اثر سقوط خودرو به دره در محور ماسوله - ماجولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس جعیت هلال احمر فومن گفت: یک‌خودروی سواری برلیانس که از ماجولان به ماسوله در حرکت بود در ده کیلومتری ماسوله پس از برخورد با یک خودروی تیبا به داخل دره سقوط کرد و از ۵ سرنشینش، ۴ سرنشین شامل ۳ زن و یک پسربچه ۱۰ ساله در دم جان باختند.

اسماعیل صادقی افزود: دختر بچه ۱۲ ساله دیگر سرنشین خودروی برلیانس هم به شدت مجروح شد که پس از انتقال به بیمارستان امام حسن مجتبی فومن، به دلیل وخامت حالش به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد.