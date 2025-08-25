پخش زنده
امروز: -
معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی خوزستان از برگزاری ۵ کلینیک سیار کسب و کار در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چنانی گفت: کلینیک سیار کسب و کار با هدف شناخت، بررسی و ارزیابی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و حل مسئله تولیدکنندگان و ارائهی راهکارهای مناسب و مشاوره موضوعی با حضور متخصصین، اساتید و مشاوران مجرب کسب و کار، برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ کلنیک سیار کسب و کار در سطح شهرکهای صنعتی استان برگزار شده است، ادامه داد: در این بازدیدها بالغ بر ۳۰ واحد تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان مورد پایش و ارزیابی اولیه عارضه یابی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه تمام تلاش و اهتمام ویژه دست اندرکاران شرکت شهرک صنعتی خوزستان ایجاد شرایط لازم برای فعال کردن و بازگرداندن مجدد واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید است، بیان کرد: کارکردهای کلینیک توسط مشاوران حوزههای «مالی و مالیاتی، بیمهای، حقوقی، بازاریابی و توسعه بازار، فنی و تکنولوژی و فناوری، منابع انسانی، ایمنی و بهداشت، مدیریت تولید و کیفیت و پروژه» صورت میگیرد.
معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی خوزستان اظهار کرد ک مشاورین کلینیک صنعتی سیار با هدف بررسی دلایل و مشکلات واحدهای تولیدی راکد در شهرکهای و نواحی صنعتی حضور پیدا میکنند، خاطر نشان کرد: کارشناسان و مشاورین در نظر دارند با ارائهی راهکارهای موثر شرایط را برای فعال کردن واحدهای راکد میسر سازند.
چنانی افزود: بانکها میتوانند با اهداء تسهیلات و وامهای کم بهره در مواقع ضروری برای تامین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی کسب و کارها از راکد شدن واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.