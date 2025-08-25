به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان صبح امروز سوم شهریور ۱۴۰۴، در آیین تجدید میثاق اعضای دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، با بیان اینکه آنچه می‌خواهم در اینجا بیان کنم یادآوری مباحث امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: رهنمود‌ها و ابراز لطف مقام معظم رهبری به دولت، کار و وظیفه ما را در رابطه با اهدافی که در ذهن داریم و همان اهداف انقلاب اسلامی است، سنگین‌تر کرد تا بتوانیم مسیری که حضرت امام راحل به ما نشان داد، طی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به فرمایش امام علی (ع) به مالک اشتر مبنی بر اینکه دعوا‌ها و اختلافات و جنگ‌ها از روی هوای نفس است و اگر هوای نفس را کنترل کنیم، دعوا و اختلافی وجود ندارد، افزود: معنای کنترل هوای نفس این است که انصاف بین کسانی که جزو حزب و گروه و قوم خودمان هستند و کسانی که نیستند، مراعات شود و اگر بتوانیم انصاف را رعایت کنیم، می‌توانیم در جامعه تاثیرگذار باشیم.

آقای پزشکیان با بیان اینکه امیرالمومنین علی (ع) در ادامه می‌فرمایند که وظیفه ما دولتی‌ها و مسئولان باید از درون این باور به وجود بیاید که به مردم محبت کنیم و هیچ وظیفه دیگری نداریم، تصریح کرد: اگر این باور را داشته باشیم، می‌توانیم خدمتگزار مردم‌مان باشیم و تلاش کنیم تا جایی که امکان‌پذیر است با وحدت و انسجام گره از مشکلات مردم برداریم و با مردم با خشونت و بداخلاقی برخورد نکنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امام علی (ع) می‌فرماید که مردم یا از نظر دینی با ما برابر و برادر هستند، یا در خلقت با هم یکجور آفریده شده‌ایم، گفت: اگر این گونه با مردم‌مان برخورد کنیم و با همه، از کُرد، ترک، لر، عرب، عجم، بلوچ و گیلک و هر کسی که در این مملکت زندگی می‌کند، با برادری برخورد کنیم و حتی اگر گاهی اشتباهی کردند، با عفو و گذشت و محبت برخورد کردیم، همانگونه که دوست داریم خداوند با ما برخورد کند، مشکلات رفع خواهند شد؛ ما اینجا هستیم که خدمتگزار مردم باشیم.

آقای پزشکیان با بیان اینکه این سخنان فقط برای یادآوری است و برای اینکه بدانیم بودن، وجود و جایگاه‌مان برای خدمت به مردم و رفع مشکلات و گره‌های مردم است، خاطرنشان کرد: خیلی جا‌ها اگر مشکل وجود دارد، ناشی از قصور، ناتوانی، اختلافات و دعوا‌های ماست و اگر موفقیتی وجود دارد در حقیقت ناشی از حضور مردم و عفو و رحمت خداست.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) همچنین بدرفتاری کردن با مردم را در حکم ایستادن در مقابل و جنگ با خدا توصیف می‌فرماید، اظهار داشت: نمی‌توان در مقابل خدا ایستاد و از عفو و رحمت او دور ماند. اگر با مردم درست برخورد نکنیم، خدا را خشمگین و ناراحت کرده‌ایم. امروز در مرقد حضرت امام (ره) عهد می‌کنیم که نگاه و باور ما باید این باشد که با اعتقاد و باور در صحنه عمل، خدمتگزار مردم عزیزمان باشیم و از کسانی که می‌دانند، می‌توانند و از دست‌شان کاری بر می‌آید، برای برون‌رفت از همه مشکلاتی که در آن درگیر هستیم، کمک بخواهیم نه اینکه حذف‌شان کنیم و کنارشان بگذاریم.